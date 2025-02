Ekaterina Leonova erkrankt: Diego Pooth musste mit ihrem Freund tanzen

Nach der Kennenlernshow folgt an diesem Freitagabend die erste reguläre Show bei «Let's Dance» (20:15 Uhr live bei RTL, auch auf RTL+). Golfprofi und Student Diego Pooth (21) wird gemeinsam mit seiner Profipartnerin Ekaterina Leonova (37) einen Cha Cha Cha zu «Step by Step» von New Kids on the Block zeigen. Dass die beiden am Abend auf dem Tanzparkett stehen können, ist nicht selbstverständlich. Denn Leonova hatte gesundheitliche Probleme, wie Diego Pooth im Interview mit RTL erzählte.