Ekaterina Leonova: «Ich habe immer an die grosse Liebe geglaubt»

Elias Becker schreibt Liebesbrief an seine Freundin

Der Sohn von Tennislegende Boris Becker (58) bekannte sich dabei als grosser «Bridgerton»–Fan, «weil die Serie den Einfluss einer vergangenen Zeit widerspiegelt». An einem antiken Sekretär im Stil der historischen Dramaserie verfasste er einen Liebesbrief an seine Freundin Yasmine Dahlberg. «Meine Freundin liebt es, Briefe zu bekommen», erklärte der 26–Jährige. «Das ist ein Zeichen von echter Liebe, Respekt und Ehrlichkeit.» Die beiden sind seit mehr als zwei Jahren ein Paar. Für den bevorstehenden Valentinstag hat sich der 26–Jährige bereits eine kleine Überraschung überlegt. «Ich werde noch nicht verraten, was es ist, aber sie wird auf jeden Fall ganz viel Liebe bekommen.»