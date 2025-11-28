Ekaterina Leonova und ihr Freund haben ein Haus gekauft

Von der Fernbeziehung ins Eigenheim – und das in Rekordzeit: «Let's Dance»–Star Ekaterina Leonova (38) und ihr Freund Ilya Viarmenich haben ein Haus gekauft. Auf Instagram teilte das Paar die Neuigkeit mit seinen Fans und zeigte sich dabei sichtlich gerührt.
«Unglaublich, aber wir haben es gemacht», schreiben die beiden zu Fotos, die sie beim Notartermin zeigen. Die Unterschrift ist gesetzt, bald soll der Einzug folgen. «Ja, bald könnten wir in unser neues Zuhause einziehen», heisst es weiter. Die Freude ist gross, gleichzeitig gibt die Tänzerin zu, dass auch Nervosität mitschwingt: «Wir können es immer noch nicht realisieren. Wir freuen uns riesig, aber sind auch irgendwie sehr nervös: das erste Mal im Leben ein Kredit aufgenommen, das erste eigene Haus.»
Vom Phantasialand zum Eigenheim
Dabei liegt das erste Kennenlernen der beiden gerade einmal gut ein Jahr zurück. Im Oktober 2024 begegneten sich Leonova und Viarmenich bei einer Show im Phantasialand in Brühl. Er arbeitete dort als Hauptchoreograf der «Fantissima»–Show und führte die «Let's Dance»–Profitänzerin hinter die Kulissen. Später schrieb er ihr auf Instagram. «Wenn man ihn auf der Bühne sieht, denkt man: So ein Macho. Aber danach, privat, war er so zurückhaltend», schwärmte Leonova später in einem RTL–Interview über ihren Partner.
Zunächst hielten die beiden ihre Liebe privat. Erst am Valentinstag 2025 machte Leonova die Beziehung öffentlich – mit einer emotionalen Liebeserklärung auf Instagram: «Er ist kein Promi. Er ist kein Millionär. Er ist viel mehr! Er ist mein Herz.»
Seither führten die Tänzerin und der Choreograf eine Fernbeziehung. Leonova lebt in München, Viarmenich in Brühl bei Köln. Dass das auf Dauer keine Lösung sein würde, war beiden früh klar. Bereits im Juli 2025 deuteten sie im RTL–Interview an, dass ein Zusammenzug nur eine Frage der Zeit sei. «Wir überlegen auch, vielleicht zusammenzuziehen», sagte Leonova damals. «Irgendwann muss das passieren», bestätigte Viarmenich.
Zum ersten Jahrestag ihrer Beziehung im Oktober 2025 machten sie dann Nägel mit Köpfen und kündigten an, gemeinsam ein Zuhause zu suchen. Nur wenige Wochen später war die Suche offenbar erfolgreich.
Was bringt das nächste Jahr?
Für das Paar beginnt nun «ein neues Kapitel im Leben», wie sie selbst schreiben. Leonova bittet ihre Community bereits um Tipps für die kommenden Schritte im neuen Zuhause. Und blickt mit einem Augenzwinkern voraus: «Am 07.10.2024 habe ich meinen Traummann kennengelernt, am 07.10.2025 habe ich mein Traumhaus kennengelernt. Was passiert wohl am 07.10.2026?»