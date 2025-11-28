Ekaterina Leonova und ihr Freund haben ein Haus gekauft

«Unglaublich, aber wir haben es gemacht», schreiben die beiden zu Fotos, die sie beim Notartermin zeigen. Die Unterschrift ist gesetzt, bald soll der Einzug folgen. «Ja, bald könnten wir in unser neues Zuhause einziehen», heisst es weiter. Die Freude ist gross, gleichzeitig gibt die Tänzerin zu, dass auch Nervosität mitschwingt: «Wir können es immer noch nicht realisieren. Wir freuen uns riesig, aber sind auch irgendwie sehr nervös: das erste Mal im Leben ein Kredit aufgenommen, das erste eigene Haus.»