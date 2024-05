Eklat beim Eurovision Song Contest: Wird Joost Klein disqualifiziert?

Riesengrosser Eklat beim Eurovision Song Contest in Malmö! Der niederländische Sänger Joost Klein (26) scheint unmittelbar vor dem offiziellen Ausschluss stehen, es droht aktuell eine Disqualifikation. Laut übereinstimmenden Medienberichten wird ihm die Verwicklung in eine körperliche Auseinandersetzung vorgeworfen. Bei der Einlaufprobe am Freitagmittag war Klein noch mit von der Partie.