Eklat um antisemitische Parolen von Susan Sarandon

Wie Bilder und Video–Aufnahmen beweisen, nahm Sarandon unter anderem am 17. November einem Bericht der «New York Post» zufolge an einer Demonstration vor dem Gebäude der «New York Times» teil, auf der auch judenfeindliche Äusserungen lautstark kundgetan wurden. Unter anderem rief dort ein Demonstrant «Bombardiert die ‹New York Times›». Sarandon selbst soll in die antisemitische Parole «From the river to the sea, Palestine will be free» eingestimmt haben.