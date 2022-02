Eklat um Joe Rogan: Spotify-Chef Daniel Ek rechtfertigt Zusammenarbeit

Laut des Berichts wurden bereits 113 Episoden des Podcasts «The Joe Rogan Experience» entfernt, 71 davon allein am vergangenen Freitag. Wiederholt habe Rogan in vielen davon das N-Wort benutzt und weitere abfällige Bemerkungen gegenüber Afroamerikanern gemacht. Dazu heisst es in Eks Statement: «Einige von Joe Rogans Kommentaren sind nicht nur unfassbar verletzend - ich möchte klarstellen, dass sie nicht die Werte dieser Firma darstellen. Ich weiss, dass die Situation viele von euch mit dem Gefühl zurücklässt, ausgelaugt, frustriert und ungehört zu sein.»