El Hotzo: Wirkung von Satire sollte nicht überschätzt werden

El Hotzo wünscht sich keine Satiriker in der Politik

In einem aktuellen Interview mit der «Rheinischen Post» sprach der 27–Jährige offen darüber, wie er die Wirkung von Satire auf gesellschaftliche Veränderungen einschätzt. Hotz ist der Meinung, dass sich durch satirische Inhalte nicht aktiv etwas verbessern lasse. «Ich will gar nicht abstreiten, dass mit Satire auf Missstände aufmerksam zu machen, an sich eine gute Sache ist. Aber man sollte die Wirkung nicht überschätzen», erklärte er im Gespräch mit «RP Online». «Am Ende ist es immer noch ein Unterhaltungsformat. Ich würde mir aus verschiedenen Gründen keine Welt wünschen, in der Satiriker Politik machen.»