Electric Purple: Die Trendfarbe, die im Herbst 2025 alle elektrisiert

Mehr als nur ein Farbtrend

Neben der Mode trägt Lila auch eine symbolische Bedeutung. In der Farbpsychologie steht es für Spiritualität und Kreativität, zugleich gilt es als Farbe des Feminismus und der Selbstermächtigung. Legendäre Musiker wie Prince oder Jimi Hendrix machten Violett zudem zum Sinnbild von Rebellion und Individualität. Electric Purple ist also mehr als nur ein Farbton – es ist ein Statement für die eigene Persönlichkeit, das die Stars heutzutage lieben, wie zum Beispiel Sängerin Dua Lipa (30) oder «Der Sommer, als ich schön wurde»–Star Lola Tung (22).