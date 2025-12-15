Elegant an Weihnachten: So sitzen die Vintage Curls perfekt

Schritt für Schritt zu den perfekten Locken

Beim Stylen sollten die Haare trocken sein. Für den klassischen Retro–Look zunächst einen Mittelscheitel ziehen. Dann eine kleine Haarpartie abtrennen, einen Schaumstoff–Lockenwickler nehmen und die Haare von unten nach oben aufwickeln. Dabei ist es wichtig, die Strähne fest genug aufzurollen. Auch das Ende der Haare sollte sorgfältig auf der Rolle sitzen, sonst wird die Locke nicht perfekt.