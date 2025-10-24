Elegant und gewagt: Liam Hemsworth und Gabriella Brooks in London

Liam Hemsworth (35) und seine Verlobte, Gabriella Brooks (29), sorgten bei der Premiere von «The Witcher» in London am Donnerstag für Glamour auf dem roten Teppich.
Der australische Schauspieler trug beim Red–Carpet–Auftritt einen klassischen marineblauen Anzug mit farblich abgestimmter, gepunkteter Krawatte, weissem Hemd und schwarzen Lederschuhen. Das Londoner Model an seiner Seite trug ein bodenlanges, enganliegendes schwarzes Neckholder–Kleid mit freiem Rücken und tiefem Ausschnitt. Dazu kombinierte sie klassische schwarze Stilettos.
Liam Hemsworth spielt in der kommenden vierten Staffel von «The Witcher» neu die Hauptrolle des Hexers Geralt von Riva. In den ersten drei Staffeln verkörperte Schauspielkollege Henry Cavill (42) diese Rolle. Ab dem 30. Oktober 2025 erscheint die vierte Staffel der Erfolgsserie auf Netflix.
Verlobung vor sechs Wochen
Die Premiere in London ist einer der ersten Auftritte des Paares seit ihrer Verlobung vor sechs Wochen. Das Model zeigte auf Instagram eine Fotoserie des Paares: Auf dem ersten Bild umarmt sie den Schauspieler von hinten und präsentiert ihren Verlobungsring auf seiner Brust. Auf einem weiteren Foto gewährt Brooks einen genaueren Blick auf den funkelnden Diamantring. Den Post untertitelte sie schlicht mit einem weissen Herz–Emoji.
Das Paar soll seit rund sechs Jahren zusammen sein, ihren ersten gemeinsamen Red–Carpet–Auftritt hatten sie im November 2020. Ihr Privatleben halten die beiden weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Hemsworth lernte Brooks Ende 2019 kennen, kurz nachdem seine turbulente Beziehung zu Popstar Miley Cyrus (32) endgültig gescheitert war.
Hemsworth zuvor mit Miley Cyrus verheiratet
Hemsworth und Cyrus hatten sich bereits 2010 am Set von «Mit Dir an meiner Seite» kennengelernt und lange eine On–off–Beziehung geführt. Nach mehreren Trennungen und Versöhnungen heirateten sie im Dezember 2018, doch schon acht Monate später gaben sie das Ehe–Aus bekannt. Die Scheidung wurde im Januar 2020 vollzogen.