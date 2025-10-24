Elegant und gewagt: Liam Hemsworth und Gabriella Brooks in London

Verlobung vor sechs Wochen

Die Premiere in London ist einer der ersten Auftritte des Paares seit ihrer Verlobung vor sechs Wochen. Das Model zeigte auf Instagram eine Fotoserie des Paares: Auf dem ersten Bild umarmt sie den Schauspieler von hinten und präsentiert ihren Verlobungsring auf seiner Brust. Auf einem weiteren Foto gewährt Brooks einen genaueren Blick auf den funkelnden Diamantring. Den Post untertitelte sie schlicht mit einem weissen Herz–Emoji.