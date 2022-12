Elegant und sexy: Sylvie Meis begeistert im Haute-Couture-Kleid

Mehr Glamour geht kaum: Sylvie Meis (44) hat am Samstagabend bei der TV-Spendengala «Ein Herz für Kinder» in einem schillernden Haute-Couture-Kleid von Jasmin Erbas begeistert. Das elegante Paillettenkleid war durch seinen tiefen V-Ausschnitt und seine hohen Beinschlitze ein echter Hingucker auf dem roten Teppich in Berlin. Samt XXL-Schleppe und hohen Stilettos meisterte die Moderatorin das Blitzlichtgewitter.