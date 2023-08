Elegante Abfuhr: Wie gibt man ohne zu verletzen einen Korb?

Es ist eine Zwickmühle: Man hat sich auf ein Date vorbereitet und gefreut, doch dann entspricht das Gegenüber so gar nicht den Vorstellungen und der Funke will einfach nicht überspringen. Ein schlechtes Date zu erleben, kann eine unangenehme Erfahrung sein, die sowohl Zeit als auch Emotionen in Anspruch nimmt. Doch was tut man in einer solchen Situation, um der anderen Person nicht vor den Kopf zu stossen und gleichzeitig die eigenen Grenzen zu wahren? Beziehungspsychologe Wieland Stolzenburg erklärt im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news, wie ein respektvoller Korb funktioniert und in welcher Ausnahmesituation Ghosting erlaubt ist.