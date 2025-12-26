Elegante Champagner-Cupcakes für Silvester

Diese Champagner–Cupcakes sorgen für Silvesterstimmung auf dem Tisch. Fluffig, zart und glamourös laden sie dazu ein, das neue Jahr genussvoll zu begrüssen. Schon in unter einer Stunde können sie auf der Festtafel präsentiert werden.
Zutaten (für 12 Cupcakes)
Für die Cupcakes:
200 g Mehl (Type 405)
150 g Zucker
100 g weiche Butter
2 Eier (Zimmertemperatur)
150 ml Champagner oder Sekt
80 ml Buttermilch
1 TL Backpulver
1/2 TL Natron
1 TL Vanilleextrakt
1 Prise Salz
Für das Frosting:
200 g Frischkäse (Zimmertemperatur)
100 g weiche Butter
300 g Puderzucker
2 EL Champagner
Essbare Perlen zur Dekoration
Kochutensilien: Muffinblech, Papierförmchen, Handrührgerät, Rührschüssel, Spritzbeutel mit Sterntülle, Teigschaber, Sieb, Küchenwaage
Zubereitung (50 Minuten)
1. Den Backofen auf 175°C Ober–/Unterhitze vorheizen und das Muffinblech mit Papierförmchen auslegen. In einer grossen Rührschüssel die weiche Butter mit dem Zucker mindestens vier Minuten cremig aufschlagen, bis eine helle, luftige Masse entsteht.
2. Die Eier einzeln unterrühren und den Vanilleextrakt hinzufügen. In einer separaten Schüssel Mehl, Backpulver, Natron und Salz vermischen. Den Champagner mit der Buttermilch vermengen – dabei bilden sich feine Bläschen, die später für die lockere Textur sorgen.
3. Die Mehlmischung abwechselnd mit der Champagner–Buttermilch unter die Eiermasse heben. Den Teig gleichmässig auf die Förmchen verteilen und 18–22 Minuten goldbraun backen. Die Stäbchenprobe verrät, wann die Cupcakes fertig sind.
4. Für das Frosting die zimmerwarme Butter mit dem gesiebten Puderzucker cremig aufschlagen. Den Frischkäse löffelweise unterrühren und den Champagner hinzufügen. Die Masse in einen Spritzbeutel füllen und auf die vollständig abgekühlten Cupcakes spritzen.
Anrichtetipps
Die Cupcakes auf einer Etagere oder einem Tablett präsentieren und mit essbaren Perlen bestreuen. Ein Hauch Glitzerstaub verleiht dem Gebäck zusätzlichen Glamour.
Getränkeempfehlung
Ein gut gekühlter Crémant ergänzt die prickelnden Aromen der Cupcakes perfekt.
Ein Virgin Mojito mit frischer Minze und Limette bietet als alkoholfreie Alternative eine erfrischende Begleitung.
Rezeptvariationen
Getrocknete Rosenblütenblätter machen als Dekoration einiges her.
Wer es fruchtiger mag, kann einige frische Himbeeren auf das Frosting setzen.