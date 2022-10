Seit Mai ist Fürstin Charlène von Monaco (44) nach ihrer krankheitsbedingten Auszeit wieder zurück auf der Weltbühne. Die meisten Termine absolvierte sie bisher zusammen mit ihrem Ehemann Fürst Albert II. (64) und den beiden gemeinsamen Kindern, Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella (7). Nun stand ein Solo-Auftritt an. Bei der Louis-Vuitton-Schau im Rahmen der Paris Fashion Week sass die gebürtige Südafrikanerin am Dienstag in der ersten Reihe.