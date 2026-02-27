Elena Carrière zeigt jetzt auch bei Instagram Gesicht ihres Freundes

«Irgendwann musste ich dein Gesicht der Welt zeigen»

«Hier bist du», schrieb die Tochter von Mathieu Carrière (75) zu den Bildern. «Ich kann es kaum glauben, dass bereits zweieinhalb Jahre mit dir verflogen sind.» Die beiden hätten «viel gelacht, geweint und sind so sehr gewachsen». In ihrem Partner habe sie ihren Seelenverwandten gefunden, «von dem ich nie wusste, dass ich ihn mir gewünscht hätte. Ich habe jeden einzelnen privaten Moment genossen, aber ich wusste, dass der Tag kommen würde, an dem ich dich nicht mehr nur für mich alleine haben kann. Irgendwann musste ich dein Gesicht der Welt zeigen.»