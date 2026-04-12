Elfte Staffel: Das ist neu bei «Kitchen Impossible»

Am Sonntag, dem 12. April, startet «Kitchen Impossible» um 20:15 Uhr bei VOX in die elfte Staffel (auch bei RTL+). Acht neue Folgen stehen auf dem Programm – mit einer veränderten Gastgeber–Konstellation und einem neuen Wettkampfmodus.
Hintergrund der Änderung: Tim Mälzer (55) hatte sich im vergangenen Jahr eine kamerafreie Auszeit genommen und Roland Trettl (54) gefragt, ob er für drei Folgen einspringen könne. Der Südtiroler Spitzenkoch und «First Dates»–Moderator sagte zu. Vier Folgen übernimmt Mälzer selbst, drei verantwortet Trettl, die achte Folge ist eine Team–Edition. Die Auszeit habe ihm sehr gutgetan, erklärte Mälzer im VOX–Interview. «Ich konnte Dinge endlich mal wieder vermissen.» Auch habe er die Zeit zum Reflektieren genutzt, um sein eigenes Handeln zu überprüfen und seine Motivation wieder zu finden. «Es ist wichtig, von Zeit zu Zeit mal zu pausieren, um das wertzuschätzen, was man hat.»
Mälzers Folgen: Persönliche Verbindungen zu Orten und Gerichten
Laut Senderangaben stehen Mälzers vier Einsätze in dieser Staffel in besonderer persönlicher Verbindung zu ihm – die Orte, Gerichte und Begegnungen haben einen biografischen Bezug. Zum Auftakt am 12. April reist er im Duell mit den «Salt & Silver»–Gründern Johannes Riffelmacher (Jo) und Thomas Kosikowski (Cozy) nach Marrakesch und nach Vila Alva in Portugal. Für die beiden Kontrahenten geht es nach Le Tampon (La Réuinon) und Ericeira (Portugal).
Am 26. April trifft Mälzer auf Alexander Herrmann; die Stationen sind Hamburg und Alcúdia auf Mallorca sowie Rödental und Sardinien. In Hamburg ist das Drei–Sterne–Restaurant Haerlin Schauplatz einer der Aufgaben – ein Haus, in dem Mälzer nach eigenen Angaben regelmässig zu Gast ist.
Am 17. Mai misst er sich gegen Philip und Helmut Rachinger, die Reisen führen nach Arles in Frankreich, nach Steinbach am Attersee sowie nach Montenegro und Bangkok. Den Abschluss bildet am 7. Juni eine Best–Friends–Edition: Mälzer tritt gemeinsam mit Matthias Diether und Anton Schmaus in Schottland an – mit Stationen in Edinburgh, Kirriemuir und Pitlochry.
Trettl übernimmt drei Folgen
Roland Trettl startet seine Gastgeberrolle am 19. April in Salzburg. Erster Kontrahent ist Martin Klein, langjähriger Küchenchef des Restaurant Ikarus im Hangar–7, mit dem Trettl nach Senderangaben seit Jahren beruflich und persönlich verbunden ist. Trettl reist in dieser Folge nach Amsterdam und auf die Färöer–Inseln, Klein nach Köln und Helsinki.
Am 3. Mai trifft Trettl auf den Wiener Zwei–Sterne–Koch Lukas Mraz; Trettl ist in Berlin und Bratislava gefordert, Mraz in Karlstad und Brasov. Seinen dritten Einsatz absolviert Trettl am 24. Mai gegen Zwei–Sterne–Koch Hans Neuner – mit Stationen in Luxemburg und Armenien auf Trettls Seite sowie am Gardasee und in Ehrenhausen auf der Gegenseite.
Neue Team–Edition am 10. Mai
Erstmals gibt es zudem in der elften Staffel eine Team–Edition. Am 10. Mai treten Cornelia Poletto, Elif Oskan und Viktoria Fuchs in wechselnden Zweier–Konstellationen an. Elif Oskan und Viktoria Fuchs kochen zunächst auf der AIDAnova, dann spielen Viktoria Fuchs und Cornelia Poletto in Willemstad auf Curaçao, bevor Elif Oskan und Cornelia Poletto im bayerischen Krün zum Einsatz kommen. Bewertet wird nicht nur das handwerkliche Ergebnis, sondern auch Kommunikation und Abstimmung im Team.