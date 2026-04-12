Elfte Staffel: Das ist neu bei «Kitchen Impossible»

Hintergrund der Änderung: Tim Mälzer (55) hatte sich im vergangenen Jahr eine kamerafreie Auszeit genommen und Roland Trettl (54) gefragt, ob er für drei Folgen einspringen könne. Der Südtiroler Spitzenkoch und «First Dates»–Moderator sagte zu. Vier Folgen übernimmt Mälzer selbst, drei verantwortet Trettl, die achte Folge ist eine Team–Edition. Die Auszeit habe ihm sehr gutgetan, erklärte Mälzer im VOX–Interview. «Ich konnte Dinge endlich mal wieder vermissen.» Auch habe er die Zeit zum Reflektieren genutzt, um sein eigenes Handeln zu überprüfen und seine Motivation wieder zu finden. «Es ist wichtig, von Zeit zu Zeit mal zu pausieren, um das wertzuschätzen, was man hat.»