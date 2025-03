Elias Becker bei «GNTM»: So erfolgreich ist seine Model-Karriere

Mit seinen braunen Locken, markanten blau–grünen Augen und einer Grösse von 1,88 Metern hat sich Elias Becker (25) längst einen Namen in der Modewelt gemacht – ganz unabhängig vom Ruhm seiner prominenten Eltern. Am Mittwochabend (26. März) tritt der Sohn von Tennis–Legende Boris Becker (57) und seiner Ex–Frau Barbara Becker (58) als Gast–Juror in der beliebten Castingshow «Germany's next Topmodel» an der Seite von Heidi Klum (51) auf. Dort wird er über das Weiterkommen der Model–Kandidaten entscheiden. Doch wie wurde der 25–jährige «Sohn von...» in den letzten Jahren selbst zum erfolgreichen Male Model in der hart umkämpften Fashionbranche?