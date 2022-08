Elijah Wood bringt Sci-Fi-Kultserie der 80er-Jahre zurück

Max Headroom: Das steckt hinter der Kultfigur

Die Titelfigur erschien erstmals 1985 in dem britischen TV-Film «Max Headroom: 20 Minutes into the Future». Held der Geschichte ist der Reporter Edison Carter. In der nahen Zukunft ist er der Korruption innerhalb seines mächtigen TV-Senders auf der Spur. Bei einem Unfall fällt er ins Koma. Sein Bewusstsein wird digital hochgeladen, aus Edison wird der sarkastische Moderator Max Headroom.