Elijah Wood liest 24 Jahre später endlich «Herr der Ringe»-Bücher

Peinliches Geständnis

Wood brach daraufhin in schallendes Gelächter aus und sank in seinem Stuhl zusammen, um sein Gesicht zu verbergen. Als er sich wieder aufrichtete, gestand der 45–Jährige, dass es ihm angesichts Colberts Fan–Status peinlich sei, die Frage zu beantworten. «Dass es von dir kommt, ist mir fast am peinlichsten, Stephen», sagte Wood. «Denn ich kenne niemanden, der Tolkien mehr liebt als du. Du hast seine Bücher vielleicht öfter gelesen als jeder andere.»