Elisabeth Moss ist nach «The Handmaid's Tale» zurück

Elisabeth Moss (43) kehrt nach ihrer Rolle in «The Handmaid's Tale – Der Report der Magd» zur Streamingplattform Hulu zurück. Sie wird im neuen Anwaltsdrama «Conviction» die Hauptrolle übernehmen.
Moss spielt aufstrebende Anwältin
Moss spielt in «Conviction» die Strafverteidigerin Neve Harper. Sie übernimmt einen aufsehenerregenden Fall: Ein Mann steht unter Verdacht, seine Frau durch Brandstiftung getötet zu haben.
Während der Prozess immer grössere mediale Aufmerksamkeit bekommt, gerät Neve selbst unter Druck. Ein anonymer Erpresser droht, belastende Details aus ihrer Vergangenheit öffentlich zu machen – und zwingt sie damit in einen gefährlichen Konflikt zwischen beruflicher Integrität und persönlichem Überleben.
Sie bringt viel Serien–Erfahrung mit
Moss spielte in der Hulu–Serie «The Handmaid's Tale – Der Report der Magd» über sechs Staffeln hinweg die Rolle der Dienstmagd Offred. Für ihre Performance wurde sie 2018 mit dem Golden Globe als beste Hauptdarstellerin in einer Drama–Serie ausgezeichnet. Moss führte bei einigen Folgen zudem Regie.
Sie ist zudem für ihre Rolle als Peggy Olsen in der Erfolgsserie «Mad Men» bekannt, in der es um eine Werbeagentur im New York der 1960er Jahre geht.
Moss auch hinter der Kamera involviert
In «Conviction » ist Moss nicht nur vor der Kamera aktiv. Sie wird ausserdem gemeinsam mit Showrunner David Shore, der unter anderem für «Dr. House» bekannt ist, und dem «Handmaid's Tale»–Executive–Producer Warren Littlefield als Produzentin an der Serie beteiligt sein. «Conviction» basiert auf einem 2023 erschienenen Roman von Jack Jordan (33).
Sie hat auch bei einem anderen Hulu–Projekt ihre Finger im Spiel
«Conviction» markiert Elisabeth Moss‹ Rückkehr vor die Kamera bei Hulu – parallel ist sie jedoch auch als Executive Producerin von «The Testaments: Die Zeuginnen», der Fortsetzungsserie zu «The Handmaid›s Tale – Der Report der Magd», tätig, die im April auf der Streaming–Plattform Premiere feiern soll.
Die Arbeit des Autorenteams von «Conviction» soll laut "Deadline" in zehn Tagen beginnen. Die Produktion soll dann im Juni in New York offiziell starten.