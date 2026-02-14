Elisabeth Moss ist nach «The Handmaid's Tale» zurück

Moss auch hinter der Kamera involviert

In «Conviction » ist Moss nicht nur vor der Kamera aktiv. Sie wird ausserdem gemeinsam mit Showrunner David Shore, der unter anderem für «Dr. House» bekannt ist, und dem «Handmaid's Tale»–Executive–Producer Warren Littlefield als Produzentin an der Serie beteiligt sein. «Conviction» basiert auf einem 2023 erschienenen Roman von Jack Jordan (33).