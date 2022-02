Elise LeGrow: Ältere männliche Kollegen stempelten sie als «Diva» ab

Ihr neues Album trägt den Titel «Grateful». Wofür sind Sie dankbar?

LeGrow: Der Titelsong «Grateful» hat eine besondere Bedeutung für mich. Als wir den Song im Februar 2020 schrieben, war er eine Fortsetzung der Geschichte in «Evan». Der Verlust meines Freundes hat mich dazu gebracht, mein eigenes Leben auf eine neue Weise zu schätzen. Ich bin jetzt viel dankbarer, dass ich am Leben bin. Dieser Tage bin ich so dankbar für die einfache Freude am Musikmachen. Vor allem inmitten von Pandemien, Naturkatastrophen und weit verbreiteten politischen Unruhen ist es ein grosses Privileg, in meinem kleinen Winkel der Welt sicher und gesund zu sein, zu schreiben, zu singen und Gitarre spielen zu lernen.