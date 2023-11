Elizabeth Debicki: Das hat sie durch ihre Diana-Rolle gelernt

«Man sitzt wirklich in der Falle»

Am Sonntag (12. November) schritt sie in einem schwarzen Kleid, das an Dianas berühmtes «Revenge»–Dress von 1994 erinnerte, zur Premiere in Los Angeles. Und auch im Interview mit «The Hollywood Reporter» drehte sich alles um die verstorbene Königin der Herzen. Debicki übernahm in der fünften Staffel die Rolle der Prinzessin von Wales und sagte nun, dass «es ein wirklich ungewöhnlicher und schöner Job war und immer eine grosse Verantwortung mit sich brachte». Besonders beim Drehen der Verfolgungsjagd durch die Paparazzi in Paris habe sie das gespürt.