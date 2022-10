Elizabeth Debicki sorgt mit Diana-Kleid für «Wow-Moment» am Set

«Royals wird davon abgeraten, Schwarz zu tragen. Es erinnert zu sehr an eine Beerdigung. Und das Kleid zeigt sehr viel Dekolleté und nackte Schultern. Das war eine Sensation», erklärt «The Crown»-Kostümdesignerin Amy Roberts der Zeitschrift «Vanity Fair», die in einem Instagram-Post exklusiv weitere Fotos von Debicki in dem Look veröffentlichte. Doch Diana soll aus gutem Grund die Chiffon-Robe gewählt haben. An dem Abend gestand Prinz Charles, heute König Charles III. (73), im nationalen Fernsehen seine Untreue und die Prinzessin warf ihre Outfit-Planung kurzerhand noch einmal über Bord, um ihr ganz eigenes Statement zu setzen.