Elizabeth Hurley auf Detox-Diät am Wörthersee

Die britische Schauspielerin Elizabeth Hurley (56) arbeitet derzeit in Österreich an ihrer Figur. Wie die 56-Jährige via Instagram bekannt gab, befindet sie sich derzeit für eine Detox-Diät in dem Luxus-Ressort Vivamayr Maria Wörth am Wörthersee im Bundesland Kärnten. «Hier bin ich, bereit für die grosse Entgiftung», schrieb Hurley zu einem der Schnappschüsse vor Alpenkulisse.