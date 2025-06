Elizabeth Hurley feiert 60. Geburtstag mit Nacktfoto

Demnach erhielt er in einer für ihn schweren Zeit plötzlich eine unerwartete Nachricht – von Elizabeth Hurley. Darin stand: «Hey, ich habe den Eindruck, dass das Leben gerade ziemlich schwer für dich ist. Ich wollte dir einfach sagen, dass du nicht allein bist – ich stehe an deiner Seite.» Cyrus, der die Nummer zunächst nicht zuordnen konnte, war gerührt: «Ausgerechnet sie – von all den Menschen, die mir in diesem Moment helfen konnten, war es diese Freundin, die mir am dringendsten gefehlt hatte und mich schliesslich wieder zum Lachen brachte.»