Elizabeth Hurley: Neue Kuschelbilder mit Billy Ray Cyrus

«Irgendwann war ich an einem Punkt, an dem es einfach nicht mehr tiefer ging – wenn das Leben einen so richtig trifft, liegt man nur noch auf dem Rücken am Boden.» Doch «genau in diesem Moment meldete sich ein Freund», erzählte der «Achy Breaky Heart»–Interpret. Die Nachricht habe ungefähr so gelautet: «Hey, ich habe den Eindruck, dass das Leben gerade ziemlich schwer für dich ist. Ich wollte dir einfach sagen, dass du nicht allein bist – ich stehe an deiner Seite.» Diese Nachricht sei von Hurley gewesen – und so kamen sie wieder in Kontakt.