Elizabeth Hurley und Billy Ray Cyrus: So lernten sie sich kennen

Fernbeziehung zwischen Grossbritannien und den USA

Ihre Liebe muss allerdings den Atlantik überwinden. Denn Elizabeth Hurley lebt in England, Billy Ray Cyrus in Nashville/Tennessee. Anfang des Monats waren sie aber möglicherweise zusammen in einem Luxusurlaub: Hurley deutete die Beziehung am 9. April bereits mit einem Video von den Malediven an, das mit seinem Hit «She‹s Not Cryin› Anymore» unterlegt war. In dem Clip wirft sie jemandem ausserhalb des Bildes einen Kuss zu. Laut «People» soll sie ihn zu Ostern dann in Nashville besucht haben.