Elizabeth Hurley zieht mit Sohn und Freund alle Blicke auf sich

Im Schauspielbereich holte sich Rosamund Pike den Preis als «Beste Hauptdarstellerin». Die Britin, die seit 14 Jahren kein Theater mehr gespielt hatte, kehrte mit «Inter Alia» am National Theatre auf die Bühne zurück. In ihrer Dankesrede nannte Pike die Rückkehr «ein grosses, aufregendes Risiko». Rachel Zegler gewann als «Beste Hauptdarstellerin» in einem Musical für ihre Rolle als Eva Perón in «Evita» am London Palladium. Den Preis für den «Besten Hauptdarsteller» erhielt Jack Holden für «Kenrex» im The Other Palace.