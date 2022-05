Elizabeth Olsen: Darum weiss ihr Bruder wenig über ihre Marvel-Rolle

Weiteres Projekt mit Benedict Cumberbatch?

Auch das gemeinsame Drehen mit Benedict Cumberbatch war «toll», schwärmt Olsen. «Ich bin ein grosser Fan seiner Arbeit und war gespannt, ein Teil seines Prozesses zu sein, wie er sich dem Charakter und der Geschichte annähert.» Besonders seine Performance in «Power of the Dog» habe sie nachdrücklich beeindruckt. «Es war magisch und poetisch, wie er dem Zuschauer die Möglichkeit gab, in das Innere dieses Mannes zu blicken.» Die Zusammenarbeit sei leicht gewesen, da sie beide «sehr ähnlich an die Sache herangehen. Ich würde gerne wieder mit ihm arbeiten, ob in einem weiteren Marvel-Film oder einem anderen Projekt».