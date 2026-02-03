Elizabeth Taylor: Was geschah mit ihrem 137-Millionen-Dollar-Schmuck?

Als Taylor 2011 im Alter von 79 Jahren starb, hinterliess sie eine der spektakulärsten Schmucksammlungen, die Hollywood je gesehen hatte. Bei Christie's in New York wurden ihre Juwelen für unglaubliche 137 Millionen Dollar versteigert, wie unter anderem «Rapaport» berichtete. Doch wo landeten die funkelnden Schätze der Leinwandlegende? Die Antwort führt von Auktionshäusern über Privatsammler bis auf die roten Teppiche von heute.