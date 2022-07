Schauspielerin Elizabeth Hurley (57) feiert ihren Sohn: Damian (20) tritt in ihre Fussstapfen und hat jetzt seinen Abschluss an der Schauspielschule in der Tasche. Zur Feier des Tages schmissen die beiden sich in Schale: Damian trug einen schwarzen, tief ausgeschnittenen Anzug, während Elizabeth eine glamouröse Neckholder-Robe von Roberto Cavalli zur Party trug.