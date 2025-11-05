Elke Sommer wird 85 - und spricht offen über ihre Todessehnsucht

Die Beziehung zu ihrem zweiten Ehemann Wolf Walther ist für Elke Sommer das grosse Glück ihres Lebens. «Es waren 40 Jahre wundervolle Jahre mit meinem Papabär», betont sie. Wolf war Manager in einem New Yorker Luxushotel, als sie in New York Theater spielte. Nach ihrer gescheiterten ersten Ehe mit dem Schriftsteller Joe Hyams (die Ehe wurde 1981 geschieden) habe Wolf ihr wieder das Gefühl gegeben, an das Gute zu glauben. Sommer: «Ich bin dankbar für die 85 Jahre, die ich geschenkt bekommen habe. Jetzt ist aber auch genug. Genug ist genug.»