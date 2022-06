Ella Endlich: Ihre Bühnenoutfits kommen «von keiner Stange mehr»

Sie haben vor der Corona-Pandemie 44 Tage in Asien verbracht. Wie kam es dazu?

Ella Endlich: Ein lang gehegter Traum. Nur ein Rucksack und ich. Dann ging es los nach Sri Lanka zu einer Entgiftungskur/Ayurveda. Danach habe ich mir Zeit genommen, um in Thailand zu tauchen und dann kam meine Zeit in Nepal im Himalaya-Gebirge. Die letzte Station hatte es in sich, mit starker Witterung in den Bergen, Regenbächen, kalten Nächten und endlosen Pfaden.