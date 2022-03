Ellen DeGeneres: Ein letzter Talk mit Michelle Obama

Zwischen Stargästen und einem toxischen Arbeitsumfeld

Während die beliebte US-Show vor allem für Freundlichkeit auf dem Bildschirm stand und selbst grosse Stars sich die Klinke in die Hand gaben, wurden 2020 Vorwürfe laut, dass hinter den Kulissen ein toxisches Arbeitsklima herrsche. Nach einer Untersuchung habe sie davon erfahren, dass Dinge passiert seien, die nicht hätten passieren dürfen, erklärte DeGeneres damals. «Ich nehme das sehr ernst und ich möchte sagen, es tut mir sehr leid für die Menschen, die davon betroffen sind. [...] Ich übernehme die Verantwortung für das, was in meiner Show passiert.»