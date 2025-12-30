Ellen DeGeneres verabschiedet sich von ihren grauen Haaren

Nach England–Umzug wurde ihr Haar grauer

DeGeneres und De Rossi waren im November 2024 nach der US–Präsidentschaftswahl nach Grossbritannien gezogen. In der beliebten Cotswolds–Region fanden sie ein Haus. Kurz nach dem Umzug wurde DeGeneres, deren beliebte Talkshow 2022 endete, mit einer neuen, natürlicheren Haarfarbe gesichtet. In einem gemeinsamen Instagram–Posting vom 13. November 2024, der vom britischen Pub «The Farmer's Dog» und der Singer–Songwriterin Natalie Imbruglia veröffentlicht wurde, genoss sie zusammen mit ihrer Frau und Freunden ein intimes Live–Musikkonzert. Vor allem ihre Haare sorgten für einen Hingucker: Denn anstelle ihrer gewohnten platinblonden Haare trug die Komikerin diesmal einen kürzeren, bereits dunkleren Look.