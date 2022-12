Ellen Pompeo freut sich auf neue Abenteuer nach «Grey's Anatomy»

Nur noch zwei Folgen mit Meredith

Pompeo, die bei «Grey‹s Anatomy» seit Episode eins Meredith Grey verkörpert, wird nur noch in zwei kommenden Folgen aus Staffel 19 zu sehen sein: In der Folge «I›ll Follow the Sun», die in den USA am 23. Februar 2023 auf ABC ausgestrahlt wird, sowie im Finale von Staffel 19. Auf dem roten Teppich der People‹s Choice Awards verriet «Grey›s Anatomy»-Urgestein Chandra Wilson (spielt Dr. Miranda Bailey, 53) jedoch, dass Pompeo jede Episode weiterhin als Erzählerin aus dem Off begleitet.