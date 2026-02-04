Ellen Pompeo: So reagierte sie auf Eric Danes ALS-Diagnose

Eric Dane gab seine ALS–Diagnose im vergangenen April über das «People»–Magazin bekannt. Dabei betonte er, wie wichtig ihm die Unterstützung seiner Liebsten ist. Seitdem musste er wegen seiner Erkrankung mehrere Auftritte absagen, unter anderem zum 20. Jubiläum von «Grey's Anatomy» während der Emmy–Verleihung. Bei einer Podiumsdiskussion der Organisation I Am ALS im Dezember machte Dane laut «PageSix» dennoch deutlich, dass er weiterhin vor der Kamera stehen will. «Ich habe noch immer mein Gehirn und meine Sprache», erklärte er. Künftig wolle der inzwischen im Rollstuhl sitzende Serien–Star sich auf Rollen konzentrieren, die mit seiner Erkrankung zusammenhängen.