Ellen Pompeo: So reagierte sie auf Eric Danes ALS-Diagnose

Als Ellen Pompeo (56) im April 2025 erfuhr, dass ihr langjähriger Kollege Eric Dane (53) an der unheilbaren Nervenkrankheit ALS leidet, zögerte sie keine Sekunde. Die Schauspielerin griff sofort zum Handy und schickte eine kurze Nachricht: «Ich bin da, wenn du reden willst.»
«30 Sekunden später klingelte mein Telefon», erinnerte sich Pompeo in einer vorab aufgezeichneten Videobotschaft für die ALS Network Champions for Cures & Care Gala im Pasadena Convention Center, wie «People» berichtet. Dane selbst sollte bei der Veranstaltung eigentlich als «Advocate of the Year» geehrt werden, musste seine Teilnahme jedoch absagen. Die körperlichen Auswirkungen seiner Erkrankung erlaubten ihm nicht, persönlich anwesend zu sein.
Am Telefon machte Pompeo ihrem Freund damals ein Versprechen: «Was auch immer du brauchst, wie auch immer ich helfen kann. Ich liebe dich.» Bei der Gala fügte sie hinzu: «Ich bin wirklich stolz auf dich. Ich liebe dich so sehr und es ist mir eine Ehre, heute über dich sprechen zu dürfen.»
Sofortige Chemie am Set
In ihrer Botschaft erinnerte sich Ellen Pompeo auch an die gemeinsame Zeit vor der Kamera. Als Dane 2006 in der zweiten Staffel von «Grey's Anatomy» als Dr. Mark Sloan alias «McSteamy» zur Besetzung stiess, hätten sie sofort eine «elektrische Chemie» gehabt. «Ich habe mich sofort in ihn verliebt», so die Schauspielerin.
Eric Dane gab seine ALS–Diagnose im vergangenen April über das «People»–Magazin bekannt. Dabei betonte er, wie wichtig ihm die Unterstützung seiner Liebsten ist. Seitdem musste er wegen seiner Erkrankung mehrere Auftritte absagen, unter anderem zum 20. Jubiläum von «Grey's Anatomy» während der Emmy–Verleihung. Bei einer Podiumsdiskussion der Organisation I Am ALS im Dezember machte Dane laut «PageSix» dennoch deutlich, dass er weiterhin vor der Kamera stehen will. «Ich habe noch immer mein Gehirn und meine Sprache», erklärte er. Künftig wolle der inzwischen im Rollstuhl sitzende Serien–Star sich auf Rollen konzentrieren, die mit seiner Erkrankung zusammenhängen.
Autobiografie für 2026 angekündigt
Dane verarbeitet seine Diagnose auch literarisch. Wie der Verlag «The Open Field» von Maria Shriver (70) mitteilte, erscheint 2026 seine Autobiografie «Book of Days; A Memoir in Moments».
Darin blickt der zweifache Vater auf die wichtigsten Tage seines Lebens zurück: die Geburten seiner Töchter, sein erster Drehtag bei «Grey's Anatomy», der Moment seiner Entscheidung zur Nüchternheit – und der Tag der ALS–Diagnose. «Ich wache jeden Morgen auf und werde sofort daran erinnert, dass das real ist – diese Krankheit, diese Herausforderung», wird der Schauspieler in einer Presseerklärung zitiert.