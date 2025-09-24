Elliot Page feiert Red-Carpet-Debüt mit neuer Freundin Julia Shiplett

Bewegte Vergangenheit

Bevor Elliot eine Geschlechtsumwandlung vornehmen liess und noch unter dem Namen Ellen Page bekannt war, outete sie sich am Valentinstag 2014 öffentlich als lesbisch. Im Jahr 2018 heiratete der «Juno»–Star Emma Portner, die Elliot öffentlich unterstützte, als er im Dezember 2020 bekannt gab, dass er transsexuell ist. Im Januar 2021 gaben Emma und Elliot bekannt, dass sie sich scheiden lassen würden, und stellten klar, dass sie bereits seit dem vergangenen Sommer getrennt lebten.