Elliot Page und mehr: Noch mehr Starpower für die Oscars

Die Liste der Präsentatoren bei der diesjährigen 94. Oscarverleihung füllt sich weiter. In einer Mitteilung hat die Academy nun zehn weitere Promis enthüllt, die am 27. März auf der Bühne stehen werden. Allen voran die Hollywood-Stars Elliot Page (35), Jennifer Garner (49), Bill Murray (71), Stephanie Beatriz (41) und Tiffany Haddish (42), gefolgt von den Musikstars DJ Khaled (46) und Sängerin H.E.R. (24) sowie Skateboard-Legende Tony Hawk (53), Profisurfer Kelly Slater (50) und Snowboarder Shaun White (35).