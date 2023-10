Elmar Wepper gestorben: Uschi Glas trauert um einen «echten Freund»

Weppers Münchner Kollegin Michaela May (71) spricht gegenüber der Tageszeitung von einem «Riesenverlust». Sie drehte mit ihm in den 80ern unter anderem für die Serie «Irgendwie und Sowieso». «Ich bin total durcheinander, Elmar war so ein feinfühliger, sensibler und liebevoller Kollege, Mensch und Schauspieler», sagt May. «Ich habe ihn unglaublich geschätzt.»