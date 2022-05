Elon Musk immer politischer: Jetzt schiesst er gegen die US-Demokraten

Der Tesla-Boss Elon Musk (50) hat sich via Twitter einmal mehr zu seiner politischen Gesinnung zu Wort gemeldet. In seinem Post kündigte der reichste Mensch der Welt an, bei der nächsten US-Präsidentschaftswahl im Zweifel auch Donald Trump (75) zu unterstützen. «Früher habe ich die Demokraten gewählt», startet Musk sein Statement. Diese seien für ihn immer «die Partei der Freundlichkeit» gewesen.