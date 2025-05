Elon Musk mit blauem Auge bei Trump: Sein Sohn soll dahinterstecken

Elon Musk nahm Kleinkind zu UFC–Kampf mit

Bei dem Pressetermin, bei dem Musk eine «Doge»–Cap und ein an den Mafiafilm «Der Pate» angelehntes «Dogefather»–T–Shirt trug, trat der 53–Jährige mit blauem Auge auf. Laut des US–Magazins «People» habe Musk versucht zu scherzen, dass er sich nicht in der Nähe Frankreichs befunden habe – offenbar eine Anspielung auf ein kürzlich aufgetauchtes Video. Zuletzt ging ein Clip viral, in dem es so aussieht, als ob die Ehefrau des französischen Präsidenten Emmanuel Macron (47), Brigitte Macron (72), das Gesicht ihres Mannes mit den Händen wegstösst.