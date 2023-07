Schwarzes X-Logo soll kommen

Elon Musk will den berühmten Twitter-Vogel abschaffen

Denkt man an Twitter, denkt man meist auch an den kleinen, blauen Vogel, der den Kurznachrichtendienst als Logo repräsentiert. Elon Musk will das Tierchen nun abschaffen und durch ein schwarzes X ersetzen.