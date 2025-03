Elon Musks entfremdete Tochter nennt ihn «erbärmliches Mannskind»

Elon Musk hatte sich in der Vergangenheit wiederholt transfeindlich geäussert, auch gegenüber seiner Tochter. Unter anderem sagte er, sie sei vom «Woke Mind Virus» getötet worden. Wilson, die aus Musks erster Ehe mit Justine Wilson (52) stammt, betont, dass sie nicht am Geld ihres Vaters interessiert seit und sich lieber für Themen engagiere, die ihr am Herzen liegen.