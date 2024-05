Elsa Pataky und Chris Hemsworth: Luxuriöser Auftritt in Cannes

Der Film, der im Jahr 2022 in New South Wales, Australien, gedreht wurde, spielt 15 bis 20 Jahre vor den Ereignissen von «Mad Max: Fury Road» (2015). Anfang der Woche war bekannt geworden, dass Anya Taylor–Joy in der zwei Stunden und 28 Minuten langen Laufzeit des Films nur 30 Dialogzeilen hat... dem Erfolg in Cannes scheint es aber nicht geschadet zu haben.