Elton John beruhigt Fans: «Ich bin bester Gesundheit»

Seit Elton John (75) am Leipziger Flughafen in einem Rollstuhl gesichtet wurde, sorgen sich die Fans um seine Gesundheit. Auf Instagram gibt der Musiker nun Entwarnung. Er sei «bester Gesundheit», versichert er in seinem neusten Post. Den Auftritt im Rollstuhl erklärt er wie folgt: «Es war ein extrem langer Weg zum Flugzeug, und mein Team stellte mir freundlicherweise einen Rollstuhl zur Verfügung, damit ich meine Hüfte nach der Show ausruhen konnte. Das ist alles, Leute.»